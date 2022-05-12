محافظ أسوان يعلن إطلاق تطبيق لتقييم أداء العاملين وتحسين جودة الخدمات

جدة - نرمين السيد - أطلق محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الخميس، تطبيق "المتسوق السرى" (ISDT ASWAN) فى المحافظة؛ والذى يستهدف قياس رضاء المواطن عن الخدمات الجماهيرية المقدمة له بطرق سرية، بما يساهم فى تقييم موضوعى لأداء العاملين فى القطاعات المختلفة.





وأوضح المحافظ - فى تصريح - أن التطبيق الجديد يأتى ضمن التطوير الشامل الذى تشهده المحافظة لتحقيق التحول الرقمى بجميع عناصره، كما أنه يعتبر أحد نقاط القوة فى ملف مسابقة جائزة "التميز الحكومى"، خاصة أنه من المخطط إضافة قسم آخر للتسوق الإلكترونى مستقبلا، مشيرا إلى أن التطبيق سيسهم فى آلية التقييم الموضوعى لأداء الجهات التنفيذية أثناء تقديمها للخدمات الحكومية بعيدا عن المجاملات، وأيضا الشكاوى الكيدية حيث سيكون هناك محاسبة للموظف والموقع الخدمى فى حالة ثبوت تقصيرهم.

من جانبها، أوضحت نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، أن التطبيق متاح لمعظم أنواع أجهزة المحمول من خلال تطبيق " Google Play "، كما أن هناك سهولة فى التعامل معه حيث لن تستغرق عملية الدخول له سوى ثوان معدودة، مع إتاحة الاختيار فى معرفة هوية المواطن من عدمه.

وأضافت أن التطبيق يشمل جميع الجهات الحكومية من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والمستشفيات ومكاتب الصحة والبريد ووحدات التضامن الاجتماعى، بجانب مكاتب التأهيل الاجتماعى والشهر العقارى ووحدات الإسعاف، بالإضافة إلى محطات القطارات الرئيسية والمطارات الدولية.

من ناحية أخرى، بحث محافظ أسوان - عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) اليوم - إقامة توأمة بين أسوان ومدينة كوانجو Gwangju بدولة كوريا الجنوبية فى العديد من المجالات المشتركة بين المدينتين.

ورحب عطية - حسب بيان - بإقامة التؤامة بين المدينتين حيث يتمتعان بالعديد من المقومات الاقتصادية والإستثمارية والسياحية والثقافية، انطلاقا من العلاقات الوطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية.

واستعرض محافظ أسوان - خلال الاجتماع التحضيرى - أبرز المزايا النسبية المتنوعة والزاخرة سواء كانت إقتصادية أو سياحية أو ثقافية أو تراثية، بجانب الفرص الإستثمارية التى تشملها الرؤية المستقبلية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتى من بينها إقامة أكبر منطقة لوجستية عالمية والتى ستصبح قاعدة إنطلاق تجارية نحو الأسواق الإفريقية، وأيضا المشروعات الصناعية العملاقة المخطط لها فى ظل توافر الاحتياطيات الهائلة من المواد الخام والثروات التعدينية والمحجرية.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة أسوان تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة لإحلال وتجديد شبكات البنية التحتية من مرافق عامة وطرق ومحاور وكبارى، وهو الذى يتواكب معه مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الجماهيرية وتشغيل الشباب، علاوة على التطوير والتجميل والتحسين البيئى.

من جانبه، أعرب رئيس مدينة كوانجو عن سعادته بدعم أواصر التعاون المشترك مع أسوان، لما تحمله من عبق التاريخ والأصالة والحضارة المصرية العريقة، مشيرا إلى أن مدينة كوانجو هى خامس أكبر المدن الكورية الجنوبية حيث تضم 1.4 مليون نسمة، وتعد إحدى أهم القلاع الصناعية.

وفى نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على زيارة وفد كورى رفيع المستوى لمحافظة أسوان خلال الفترة القادمة، للتوافق على نقاط التلاقى والتقارب ومحاور عمل بروتوكول التوأمة ليصبح بذلك قاطرة التعاون، وخلق مناخ جيد للاستثمار لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التى تصب فى صالح البلدين.