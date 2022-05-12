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جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد شرباص مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء مجدى سالم مدير الإدارة العامة التحريات وقطاع الأمن العام، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من أهالى مركز قفط.
حضر محافظ قنا ومدير الأمن صلاة الجنازة بمسجد أبو الحسن الشاذلى بقرية القلعة، ثم قدما واجب العزاء لأسرة الشهيد معربان عن خالص التعازى، داعيان الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
ومن جانبه أثنى محافظ قنا على الدور الوطنى الذى يبذله رجال وزارة الداخلية الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور فى سجل الواجب والشرف، لما يقدمونه من تضحيات وشهداء، ضاربين نموذجا ومثالا فى التضحية والدفاع عن الوطن من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنازة مهيبة للشهيد اللواء منتصر أبو دقة بمسقط رأسه فى قنا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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