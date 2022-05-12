جنازة مهيبة للشهيد اللواء منتصر أبو دقة بمسقط رأسه فى قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مراسم تشييع جنازة شهيد الواجب اللواء منتصر عبد النعيم أبو دقة، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمسقط رأسه قرية القلعة التابعة لمركز قفط، والذى استشهد أثناء تأديته لمهام عمله بمركز ادفو بمحافظة أسوان.





جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد شرباص مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء مجدى سالم مدير الإدارة العامة التحريات وقطاع الأمن العام، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من أهالى مركز قفط.

حضر محافظ قنا ومدير الأمن صلاة الجنازة بمسجد أبو الحسن الشاذلى بقرية القلعة، ثم قدما واجب العزاء لأسرة الشهيد معربان عن خالص التعازى، داعيان الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ومن جانبه أثنى محافظ قنا على الدور الوطنى الذى يبذله رجال وزارة الداخلية الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور فى سجل الواجب والشرف، لما يقدمونه من تضحيات وشهداء، ضاربين نموذجا ومثالا فى التضحية والدفاع عن الوطن من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.