انت الان تتابع تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. عرض فيلم "فارس" لـ أحمد زاهر في إحدى سينمات المعادي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697340/الثلاثاء-المقبل-عرض-فيلم-فارس-لـ-أحمد-زاهر-في-إحدى-سينمات-المعادي

يستعد أبطال فيلم “فارس” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد زاهر، لحضور العرض الخاص لفيلمهم الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل العرض الخاص لـ فيلم الفارس

ويعرض فيلم فارس في دور العرض السينمائية بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 من شهر مايو، وهو من بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، ومن المقرر أن يشارك به الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف.

منة فضالي تروج لـ فيلم فارس

هذا وروجت الفنانة منة فضالي لفيلمها الجديد “فارس” من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اذ قالت: “: يوم ١٨/٥ في كل دور العرض السينمائي في مصر و الوطن العربي التوفيق من عندك يارب".

فيلم فارس

هذا ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال الفيلم الجديد شخصية فارس ويقدم مشاهد أكشن عديدة بينما تظهر الفنانة إيمان العاصي في دور وعد، ويشار أن هذا الفيلم أبعد الفنان أحمد زاهر عن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022.

وشهد البرومو الرسمي لفيلم فارس العديد من مشاهد الأكشن والمعارك التي تم تصميمها على يد خبراء عالميين، واحتوى على لقطات من المطاردات التي يتعرض لها بطل الفيلم وهو الفنان أحمد زاهر.

آخر أعمال أحمد زاهر

يذكرأن آخر أعمال أحمد زاهر الدرامية حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، وناقشت الحدوتة تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غيرالعاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

كما طرح له مسلسل «سوشيال» الذي ينتمي إلى نوعية دراما الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول السوشيال ميديا وخطورتها على المجتمع وخاصة الشباب من خلال شخصية «شهاب» الصحفي الذي يمر بأزمات نفسية تكون السوشيال ميديا هي السبب فيها.