حقيقة انفصال أديل عن حبيبها الجديد

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - كشفت الفنانة العالمية أديل مؤخرًا حقيقة انفصالها عن صديقها بعد الجدل الكبير الذي تسببت به خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يكشف حقيقة انفصال أديل وحبيبها

حقيقة انفصال أجيل وحبيبها

نفت الفنانة أديل الأخبار المنتشرة حول انفصالها عن صديقها وردت من خلال نشرها مجموعة صور جمعتهما سويا من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “الانستجرام”.

ونالت الصور إعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها وتفاعلوا معها من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتساءل عن حقيقة الانفصال وأخرى سعيدة بأنهما مازالا معا.

يشار أن النجمة العالمية أديل كانت قد تألقت خلال حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية الذي أقيم لندن، بعد أيام من تأجيل جولتها الغنائية في لاس فيجاس وشكوك حول ظهورها على المسرح بسبب خلاف مع حبيبها الجديد ريتش باول.

أزمة أديل وحبيبها

وفي سياق آخر، كان قد أقيم حفل توزيع جوائز بريت أو الجوائز البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم رموز موسيقى البوب بحضور كوكبة من النجوم في مختلف المجالات، وذلك بعد تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية في بريطانيا وتقليل أعداد إصابات كورونا.

وتفوقت أديل على إيد شيران خلال ثلاث فئات في جوائز بريت هذا العام 2022 وحصلت على تكريمات أغنية وفنانة وألبوم العام، كما تألقت في عرضا غنائيا على المسرح.

وفيما يخص احتفالها بعيد ميلادها نشرت أديل صورتين لها من دون ماكياج وعلقت عليها بمناسبة عيد ميلادها قائلة: "لا أصدّق كيف يمكن لسنة واحدة أن تغيّر كل شيء، اذا استمر الوقت بشفائي من الجروح، فلا أستطيع الإنتظار حتى أصل لعمر الستين! أنا أسعد من أي وقت مضى!".

يذكر أن ريتش بول حبيب أديل هو أحد كبار وكلاء الرياضة في الدوري الاميركي للمحترفين كما يتعامل مع نجوم كرة السلة بما في ذلك ليبرون جيمس وبن سيمونز وأنتوني ديفيس كما تبلغ ثروة الشاب البالغ من العمر 39 عامًا 46 مليون دولار.

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وكان قد تفاوض على أكثر من مليار دولار في صفقات نشطة لعملائه البارزين خلال مسيرته المهنية، ويشار انه عام 2020 وضع في قائمة فوربس لأنجح 10 وكلاء رياضيين في العالم، حيث احتل المركز التاسع في القائمة.