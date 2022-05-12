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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697336/وكيل-خطة-النواب-لـ-تحيا-مصر-المشروعات-القومية-تعد-السبب-الرئيسي-في-زيادة-معدلات-النمو

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن معدلات نمو الاقتصاد التي تحققت كانت نتيجة المشروعات القومية التي وفرت ملايين من الفرص العمل للشباب.

دوت الخليج

وكيل خطة النواب لـ دوت الخليج: المشروعات القومية تعد السبب الرئيسي في زيادة معدلات النمو

وأضاف عمر: أول 6 شهور من العام المالي الحالي أي من 1يوليو 2021 لـ31 ديسمبر2021 حققنا معدل نمو9%، و عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وبدأ التضخم، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو لـ5.7% ، لافتا أن الحكومة لم تقصر لأن هذه الأزمة عالمية وخارجية، فالظروف العالمية الراهنة فرضت علي الجميع.

وأكد أن الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023هذه من أصعب الموازنات التي مرت داخل مجلس النواب، مضيفا: لأننا لا نعلم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية هتمتد لأي وقت و هتنتهي في أي وقت.

وأضاف عمر: وجدنا أن روسيا و أوكرانيا هم سلة غذاء العالم، فالحرب أدت إلي تدمير موانئ أوكرانيا وبالتالي لا يوجد تصدير من أوكرانيا، فضلا عن وجود عقوبات علي روسيا من نصف العالم وهذه العقوبات تأثر علي المصدر والمستورد لدينا.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن وجود الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 الذي تمكن من امتصاص أزمة كورونا علي مدار عامين، وقبل الانتها من هذه الأزمة، جاءت الحرب الأزوكرانية، لافتا أن الدولة المصرية تستورد أكثر من 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد ذرة من أوكرانيا وزيت عباد شمس، حيث تنتج أوكرانيا 80%من زيت عباد الشمس ، وعدم وجود ذلك يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.