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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697333/بفيلم-ومسلسل-دينا-الشربيني-تعيش-حالة-ازدهار-فني

تعيش الفنانة دينا الشربيني خلال الفترة الحالية حالة من الازدهار الفني من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أعمال تننظر دينا الشربيني عرضها خلال الفترة المقبلة

دينا الشربيني في فيلم يوم 13

تنظر دينا الشربيني عرض فيلم الجديد “يوم 13” والتي تشارك به بجانب أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله

ظهر خللال البرومو التشويقي الألو لفيلم يوم 13” يد تشبه أيادي الأشباح التي تظهر في الأعمال السينمائية الأجنبية اذ أنه من المقرر أن تدور أحداث الفيلم في إطار الرعب والإثارة، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الأن لكنه من المقرر أن يطرح خلال الفترة القليلة المقبلة بمجرد غنتهاء سباق أفلام عيد الفطر.

مسلسل أخر دور

أما عن مسلسل أخر دور فانتهت دينا الشربيني من تصويره منذ ما يقرب من سنتين لكن لم يسنح له بأن يخرج إلى النور ليظهر تألقها خلال الفترة القليلة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية وهو من بطولة أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

دينا الشربيني تتألق في مسلسل المشوار

هذ وشاركت دينا الشربيني محمد رمضان في بطولة مسلسل المشوار بجانب عدد من نجوم الفن وهم أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وكانت قد أصدرت دينا الشربيني بالتعاون مع محمد رمضان أتت بعنوان “عاملين جامدين” وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “المشوار” الذي شارك به في الماراثون الرمضاني 2022، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي.