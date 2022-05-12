«بسبب الأزمة الأوكرانية»..وكيل خطة النواب: لأول مرة فى تاريخ مصر تبكير صرف العلاوات فى شهر إبريل بدلا من يوليو

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697329/بسبب-الأزمة-الأوكرانيةوكيل-خطة-النواب-لأول-مرة-فى-تاريخ-مصر-تبكير-صرف-العلاوات-فى-شهر-إبريل-بدلا-من-يوليو

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على حماية محدودي الدخل، من خلال قرار صرف تزويد إ فى شهر ابرايل بدلا من شهر يوليو، مؤكدا انه لأول مرة فى تاريخ مصر ، يتم تبكير صرف المرتبات والعلاوات فى 1\4 بدلا من 1\7، بسبب صعوبة الفترة الحالية وتاثيرات الازمة الروسية الأوكرانية على كل دول العالم.

دوت الخليج

وكيل خطة النواب: لأول مرة فى تاريخ مصر تبكير صرف العلاوات فى شهر إبريل بدلا من يوليو

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة شعرت بالتضخم العالمي على مستوى العالم كله، لافتا إلى أن الاقتصاد الالماني يئن من وطئة الحرب الروسية الاوكرانية، بالرغم من أن ألمانيا تعتبر من اكبر الاقتصاديات فى اروابا، مضيفا” أن مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للعام المقبل زادات 61 مليار، وذلك بسبب التعيينات التي سيتم طرحها فى العام المقبل ، كما أن موازنة العام المالي الحالي، لم يكن به أي تعيينات.

وتابع ياسر عمر، ان القيادة السياسية ادركت اننا فى حاجه لسد عجز التعليم، وتعيين 30 الف معلم لمدة 5 سنوات من العام الدراسي المقبل، وسيتم طرح مسابقة ال30 الف معلم والاطباء والصيادلة من الاعوام السابقة، مؤكدا أنه تم تخصيص 5 مليار جنية للوظائف الجديدة، من الاطباء والمدرسي والصيادلة ، وان مرتبات المعليمن ستبدأ من 3800 للمعلم.