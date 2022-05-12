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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697326/ياسر-عمر-بندوة-تحيا-مصر--موازنة-22-23-من-أصعب-الموازنات-التي-مرت-داخل-البرلمان

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023هذه من أصعب الموازنات التي مرت داخل مجلس النواب، مضيفا: لأننا لا نعلم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية هتمتد لأي وقت و هتنتهي في أي وقت.

دوت الخليج

ياسر عمر بندوة دوت الخليج: موازنة 22-23 من أصعب الموازنات التي مرت داخل البرلمان

وأضاف عمر: وجدنا أن روسيا و أوكرانيا هم سلة غذاء العالم، فالحرب أدت إلي تدمير موانئ أوكرانيا وبالتالي لا يوجد تصدير من أوكرانيا، فضلا عن وجود عقوبات علي روسيا من نصف العالم وهذه العقوبات تأثر علي المصدر والمستورد لدينا.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن وجود الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 الذي تمكن من امتصاص أزمة كورونا علي مدار عامين، وقبل الانتها من هذه الأزمة، جاءت الحرب الأزوكرانية، لافتا أن الدولة المصرية تستورد أكثر من 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد ذرة من أوكرانيا وزيت عباد شمس، حيث تنتج أوكرانيا 80%من زيت عباد الشمس ، وعدم وجود ذلك يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.

وتابع عمر: الحكومة تعاملت مع هذه الموازنة بطريقة احترافية، حيث توقعنا بوجود تقليص للنفقات ولكن وجدنا العكس حيث وجدنا أن البند الأول لهذه الموازنة هو الدعم والحماية الاجتماعية علي الرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة بـ 356مليار بزيادة 35 مليار عن الموازنة الحالية التي ستنتهي في 30 يونيو المقبل، يليه بند التعليم، سواء التعليم قبل الجامعي ب317 مليار جنيه بزيادة 61 مليار عن الموازنة الحالية، أما التعليم الجامعي 159 مليار جنيه بزيادة 27 مليار عن الموازنة الحالية ، و البحث العلمي 79بزيادة 15 مليار عن الموازنة الحالية، و الصحة 310 مليار جنيه بزيادة 34 مليار عن الموازنة الحالية .