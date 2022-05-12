فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697325/فيريرا-يعقد-جلسة-مع-لاعبي-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-طلائع-الجيش

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني بنادي الزمالك، اليوم الخميس، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما طالب المدير الفني للزمالك عن السلبيات التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة إنبي الأخيرة بمسابقة الدوري

وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وحذرهم من التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.