انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /697324/مصرع-3-أشخاص-وإصابة-13-آخرين-فى-حادث-تصادم-بطريق-الصحراوى-الشرقى-بسوهاج

لقى 3 اشخاص مصرعهم واصيب 13 اخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، قبل قليل، وتم نقل المصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج، والجثامين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقع حادث إنقلاب سيارة لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث لإتخاذ الازم. سيارة ميكروباص لنقل الركاب على الطريق الصحراوى وأشارت التحريات الأولية للواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمد زين رئيس مباحث المديرية والمرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث أخميم بإنقلاب سيارة ميكروباص لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى بعد كارته الرسوم بأكثر من 150 كيلو متر. الدفع بقوات الإنقاذ البرى وقوات الإسعاف وقوات المرور وقوات تأمين الطرق على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى وقوات الإسعاف وقوات المرور وقوات تأمين الطرق وتم إستخراج المصابين والمتوفين ونقل المتوفين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.