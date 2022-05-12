القادم أفضل .. وزير التعليم يوجه رسالة طمأنة لطلاب الصف الثاني الثانوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:22 مساءً - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما حدث اليوم خلال امتحان اللغة العربية من تأخر وصول الامتحان الإلكتروني لخوادم المدارس، تعد أمور فنية شديدة التعقيد لغير المختصين، ويعمل عليها مئات المهندسين ليل ونهار.

ووجّه الوزير - خلال تصريحاتٍ له اليوم - رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور بأن الفنيين اتخذوا كافة الضوابط لما هو قادم، مؤكدًا أن المنصة أكثر كفاءة وأن القادم أفضل بكثير حتى من اليوم الأول.

وبعد ورود شكاوى من طلاب الصف الثاني الثانوي، من عدم فتح منصة الامتحان الإلكتروني خلال أدائهم امتحان اللغة العربية اليوم الخميس، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتساب درجة الامتحان الكاملة لمادة اللغة العربية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني، مؤكدًا أن هذا الخطأ لم يكن مسؤولية الطلاب.