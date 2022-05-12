افصل واسمع.. خريطة الزحام المرورى والبدائل وأماكن الانتظار داخل الجراجات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم الخميس، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات المرتفعة فى كورنيش الإسكندرية عند منطقة بئر مسعود، ومنطقة خالد بن الوليد، وكذلك بعض الأحجام بمحور 14 مايو، وأيضا بعض الأحجام بمنزل كوبرى محرم بك المتجه إلى كورنيش الإسكندرية، حيث طالب بسلوك محور المحمودية لنقل الحركة من غرب إلى شرق المحافظة.

وشهدت الدقهلية بعض الكثافات فى طريق ميت غمر المتجه لحى الجامعة، بالإضافة إلى محور جيهان السادات، ويفضل سلوك محور عبدالسلام عارف.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام بشارع الأبوتى.

أما بالنسبة لمحافظة الشرقية فتشهد بعض الكثافات بكوبرى ساويرس، وأيضا بعض الأحجام بشارع المحافظة.

وأكد صابر أن الأحجام المرورية تنحصر فى محافظة الغربية، فى مدخل كوبرى فاروق، ويفضل للمتجه إلى ميدان المحطة سلوك شارع طه الحكيم.

ووجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصا عند شارع المديرية المتجه إلى ميدان المحطة وطالب بسلوك شارع طه الحكيم.

كما انحسرت الأحجام فى محافظة القليوبية بشارع شبرا الخيمة نتيجة الأعمال وتوسعة الطريق الدائرى.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وذكر صابر أن محافظة الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع مراد وميدان الجيزة، حيث يفضل سلوك شارع السودان.

كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى القاهرة، شهدت بعض الكثافات أعلى كوبرى الفنجرى، بالإضافة إلى صلاح سالم وبالتحديد عند بانوراما أكتوبر.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، الساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 251، والعتبة 368، وجراج التحرير 551، والأوبرا 361 مكانا خاليا.