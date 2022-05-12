وزير الزراعة: الدولة تدعم المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تقف دائما بجوار الفلاح وتقدم له كل الدعم خاصة فى مجال المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح نظرا لأهميته فى تحقيق الأمن الغذائى.





وأضاف القصير، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح من خلال نشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى تجود فى أرضه والتى تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تقوم دائما باستنباط الأصناف عالية الجودة ومبكرة النضج التى توفر للفلاح بعض الوقت لزراعة محصول آخر بعد القمح وتوجد أصناف جديدة منها مصر 1، مصر 2، جيزة 171، سخا 95، سدس 14 وبعض أصناف قمح المكرونة، مشيرا إلى أن الأصناف التى تقدمها الوزارة تحقق أعلى إنتاجية فى العالم بمتوسط 19.20 إردب فى الفدان.

وأشار إلى أن الوزارة تتوسع فى إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى فى جميع محافظات الجمهورية، حيث يوجد أكثر من 8000 حقل إرشادى فى المناطق الأكثر زراعة للقمح وهى منصة مهمة لتوعية الفلاح بالإضافة الى الحملات القومية التى تستهدف نقل فكر الحقول الارشادية للمزارعين.

وقال القصير إن الوزارة تقدم أيضا للفلاح ممارسات زراعية جديدة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والتى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية فى الوزارة أو الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى والقناة الزراعية.

ونوه إلى أن الدعم الذى تقدمه وزارة الزراعة لمحصول القمح سوف نلمسه هذا العام من خلال إنتاج جيد ومبشر وسيعود بالخير على مصر خاصة بعد حزمة التيسيرات العديدة التى قدمتها الدولة لتوريد المحصول من خلال الإعلان مبكرا ولأول مرة عن سعر توريد القمح قبل الزراعة وبالتالى تنفيذ الزراعة التعاقدية على الطبيعة حيث تم زيادة سعر الإردب 100 جنيه عن العام السابق بالإضافة إلى التوسع الأفقى الذى ساهم فى زيادة مساحة زراعة القمح إلى 3.65 مليون فدان وأيضا الحافز الإضافى الذى وجه به الرئيس السيسى وكذلك توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسداد ثمن المحصول فورا مع زيادة نقاط البيع والاستلام إلى 450 نقطة حتى تكون قريبة من الفلاح لتخفيف الأعباء وتوفير نفقات النقل كما أن الجمعيات الزراعية تقوم بتجميع القمح من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تيسيرا عليهم.

وأشاد وزير الزراعة بتواجد كل المسئولين بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات مع المزارعين فى الحقول على أرض الواقع والتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والبنك الزراعى لمتابعة عملية الحصاد والتوريد مشيرا إلى أن هناك إقبال على التوريد الذى ارتفع متوسطه خلال الأيام الأخيرة إلى حوالى 100 ألف طن فى اليوم، موضحا أن الحصاد تأخر هذا العام ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الجوية وسيشهد هذا الشهر ذروة الحصاد مشيرا إلى أننا دائما نراهن على وطنية الفلاح الذى يساند دولته فى مواجهة كل التحديدات.

وأردف أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية ساعدتها فى مواجهة الازمة الاقتصادية التى يشهدها العالم ومنها المشروع القومى للصوامع الذى أطلقه الرئيس السيسى حيث ساهم فى زيادة قدرة الدولة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجى لفترة قد تصل إلى 5 أشهر بعد أن كانت السعة التخزينية قبل عام 2014 تكفى فقط 1.4 مليون طن هذا بالإضافة إلى أن مشروع الصوامع أدى الى تخفيض نسبة الفاقد والتى كانت تصل إلى 20% وهى مكلفة جدا وكل هذا ساعد الدولة فى ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى كبير، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع المزارعين نستهدف استلام حوالى 6 ملايين طن وهذا يمكننا من توفير احتياجات الشعب من رغيف العيش حتى أوائل 2023.

وشدد على أن الدولة حينما تستلم القمح من المزارعين فإنها تقوم بإعادة توزيعه على الشعب فى صورة رغيف مصنوع ومدعم بـ5 قروش فالقمح يعود مرة أخرى لجميع أفراد الشعب المصرى بعد أن تتحمل الدولة تكلفة الشراء والنقل والتوزيع والتخزين والتعبئة والتصنيع.