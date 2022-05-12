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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697319/اتصالحت-لوجه-الله-فرد-أمن-كومباوند-المعادي-يتنازل-عن-واقعة-ضربه

قال محامي المتهم بالاعتداء على فرد أمن كومباوند المعادي، إن المجني عليه تنازل اليوم، عن القضية التي قام برفعها ضد المتهم، وذلك خلال جلسة اليوم بمجمع جنايات القاهرة.

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وأضاف أن المحكمة استدعت المجني عليه، والذي تصالح وتنازل علن القضية، وأقر أمام هيئة المحكمة بعدم استعمال المتهم القوة أو التلويح بالعنف.

وأشار محامي المتهم، إلى أن أوراق الدعوى ولأدلة جاءت خالية تمامًا من استعراض المتهم للقوة أو العنف.

ولفت إلى أن المتهم كان رد فعل لبعض الألفاظ التي قام بها فرد أمن الكومباوند، وكان مجرد عتاب، مستدركًا: مش هننكر إنه هناك اعتداء، ولكن هذا الاعتداء كان سببه قيام فرد الأمن بسب المتهم بوالدته، مما أثار غضب المتهم.

من جانبه، قال فرد أمن كومباوند المعادي المجني عليه، إنه تصالح مع المتهم وتنازل عن القضية لوجه الله سبحانه وتعالى.

فرد أمن كومباوند المقطم يتنازل عن واقعة ضربه

وقال إنه لم يحصل استخدام عنف أو استعراض قوة من جانب المتهم، وذلك على الرغم من خروجه في مقطع مصور وإقراراه بأنه تعرض للضرب والسب من قبل المتهم.

كان النائب العام، قد أمر بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.

إذ أوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.

وقد شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.