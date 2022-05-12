ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2022

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - يتصدر فريق ميلان ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بينما يقع فى المركز الأخير فريق فينيزيا 25 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإيطالي

ميلان 80 نقطة

الإنتر 78 نقطة

نابولي 73 نقطة

يوفنتوس 69 نقطة

لاتسيو 62 نقطة

روما 59 نقطة

فيورنتينا59 نقطة

أتالانتا 59 نقطة

هيلاس فيرونا 52 نقطة

تورينو47 نقطة

ساسولو47 نقطة

أودينيزي44 نقطة

بولونيا 43 نقطة

إمبولي 37 نقطة

سامبدوريا 33 نقطة

سبيزيا 33 نقطة

ساليرنيتانا 30 نقطة

كالياري 29 نقطة

جنوي 28 نقطة

فينيزيا 25 نقطة.

وقدم الانتر مباراة قوية وأستطاع أن يهدد مرمى لاتسيو في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبو لاتسيو لقاء جيد.

وأحرز هدفي الإنتر كلاً من أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، وميلان شكرينيار في الدقيقة 67، بينما سجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 35، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 97 منتزعاً المركز الأول من ميلان الذي يأتي خلفه بنقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 32 في المركز الثامن.

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.