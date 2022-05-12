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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697313/زراعة-الشيوخ-تناقش-أزمة-إيقاف-أشجار-الفيكس-والمحاصيل-الزيتيةالأسبوع-المقبل

تستأنف لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، لمناقشة عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

دوت الخليج

زراعة الشيوخ تناقش أزمة إيقاف أشجار الفيكس والمحاصيل الزيتية..الأسبوع المقبل

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إيقاف استخدام أشجار الفيكس وأشباهها في الزراعة على ضفاف المجاري المائية والترع وفي الحدائق والمسطحات الخضراء وأرصفة الشوارع والطرق، بحضور مسئولي وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاها يوم الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور جمال أبو الفتوح، بشأن التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية، بحضور مسئولي وزارت الزراعة، التموين والتجارة الداخلية، والمالية.

كما تعقد اللجنة 4 اجتماعات أخرى نهاية الشهر الجارى، تناقش خلالها ملف تطوير وتصنيع منتجات الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان وخلافه، بالاشتراك مع لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وتناقش اللجنة أيضا خلال تلك الاجتماعات، تقريرها بشأن الدراسة المعدة عن اقتصاديات صناعة وحل الأزمة الكيماوية في مصر، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.