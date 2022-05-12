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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697311/ربنا-يصبر-اهاليهم-شيرين-رضا-تنعي-شهداء-الوطن-في-سيناء

نعت الفنانة شيرين رضا ضحية الحادث الإرهابي الأثيم من بعض العناصر بمنطقة رفح بسيناء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وتفاعل الجمهزر معها بالدعاء للشهداء.

دوت الخليج يرصد لكم نعي شيرين رضا لشهداء الوطن بشمال سيناء بمنطقة رفح

شيرين رضا تنعي الشهداء

وغردت شيرين رضا عبر تويتر: رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر اهاليهم علي فراقهم، كما نعت الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، وكتبت: الله يرحمك #شيرين_ابو_عاقله.

ومن الجدير بالذكر، أن شاركت الفنانة شيرين رضا في الموسم الرمضاني 2022 بمسلسل شغل عالي مع الفنانة والراقصة فيفي عبده، وضم المسلسل عدد من النجوم منهم: توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أعلنت وفاة شقيقتها، منذ فترة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وذلك قبل استكمالها تصوير مسلسلها «شغل عالي» بعد تلقيها العزاء في منزلها وانتهاء فترة الحداد.

شيرين رضا في حبر سري

وم الجدير بالذكر، أن حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، وعرضت شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية في أحد أيام شهر رمضان الكريم، وأثارت الجدل بتصريحاتها في الحلقة.

تحدثت الإعلامية أسما إبراهيم، مع ضيفة الحلقة الفنانة شيرين رضا حول الإنجاب والزيادة السكانية، التي قالت: “70% من الناس ليست مؤهلة إنها تخلف والمرأة تنجب لتربط الراجل بجانبها وهو ليحمل الطفل اسمه”.

وعن فرق السن بين الرجل والمرأة، قالت شيرين رضا: “فرق السن في الزواج يتعلق بالزوجين فقط وإذا تزوج الرجل بفتاة أصغر منه وترك زوجته بعد سنوات زواج كثيرة عليها أن تتركه”.

وتابعت: “يجب أن تأخذ المرأة نصف فلوس زوجها بعد الطلاق”، وقالت عن فيفي عبده: “جميلة وجدعة وبتحب الناس وأسطورة”.

وأشارت شيرين رضا خلال حوارها التلفزيوني عن تمنيها لحلاقة شعرها مثل شيرين عبد الوهاب ووجهت لها رسالة: “فكري في أسرتك وأحبابك والطلاق ليس معناه انتهاء الحياة ووحشتينا”، وقالت أيضًا: “لقب عانس مهين ولم أقصد شيرين عبد الوهاب في تصريحاتي”.