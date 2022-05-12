«محلية النواب» تناقش مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية بالقاهرة والاسكندرية والجيزة..صور

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697308/محلية-النواب-تناقش-مشروعي-قانوني-موازنة-الإدارة-المحلية-بالقاهرة-والاسكندرية-والجيزةصور

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي۲۰۲۳/۲۰۲۲، لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، ونقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

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