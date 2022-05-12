زراعة النواب تناقش ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية لمحافظة أسوان..صور

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697306/زراعة-النواب-تناقش-ملاحظات-اللجنة-عن-الزيارة-الميدانية-لمحافظة-أسوانصور

ناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها اليوم، أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامن بها لمحافظة أسوان خلال الفترة من 16لـ19فبراير 2022.

دوت الخليج

زراعة النواب تستكمل اليوم مناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية لمحافظة أسوان..صور

تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

واستعراض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وتابع الحصرى: كما تضمن المشروع نصا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

وأكد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.