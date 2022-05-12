انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعافيه.. هاني فرحات يقود حفل أنغام في الكويت الليلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697305/بعد-تعافيه-هاني-فرحات-يقود-حفل-أنغام-في-الكويت-الليلة

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل أنغام في الكويت

حفل أنغام الكويت

يقود المايسترو هاني فرحات حفل الفنانة أنغام اليوم الخميس وذلك عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا في السعودية.

ومن المقرر أن تقدم المطربة أنغام مجموعة من أجمل أغانيها وأشهرها خلال حفلها في الكويت ومن ضمن الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها ومتابعيها، أغنية “حالة خاصة جدا”، و"سيدى وصالك"، و”أساميك الكتيرة”، و"ساندة عليك" و"كل ما نقرب لبعض"، و”أنا عايشة حالة" وغيرها بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة “لوحة باهتة”.

ويشار أن المايسترو هاني فرحات كان قد تعرض لوعكه صحية شديدة منذ أيام وقت أحيائه حفل الفنان محمد عبده، ضمن حفلات عيد الفطر بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية.

هاني فرحات وأنغام

وكان قد تم نقل المايسترو هاني فرحات إلى المستشفى بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، وأحل المايسترو كريم فوده وقتها بديلا لت هاني فرحات ليقود الجزء الأول من الحفل بشكل مؤقت.

ثم عاد هاني فرحات لاستكمال الجزء الثاني من الحفل على الرغم من التعب حتى ينتهي الحفل كما تم الإعداد له، ويذكر أن آخر أعمال المايسترو هاني فرحات كان قياده أوركسترا النشيد الوطني للفنانة أنغام الذي عرض في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي عرض عبر شاشة قناة on الفضائية.

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ويشار أن آخر أعمال أنغام، هي أغنية “لوحة باهتة” والتي طرحتها أول أمس عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت بها نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية.

أغنية “لوحة باهتة” للمطربة الكبيرة أنغام من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وتعود به للعمل من جديد مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله وكان آخر تعاون بينهما عام 2019 من خلال ألبومها الذي حقق نجاحا كبيرًا وهو "حالة خاصة جدا" وكتب لها وقتها أغنية "ياريتك فاهمني”.