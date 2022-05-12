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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /697304/محمود-عبد-المغني-يؤدي-مناسك-العمرة-بعد-تألقه-في-العائدون

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة له أثناء تأدية مراسم العمرة في مكة المكرمة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وتفاعلت التعليقات معه بأن يتقبل الله تلك العمرة.

دوت الخليج يرصد لكم أداء الفنان محمود عبد المغني مراسم العمرة بمكة المكرمة

عمرة محمود عبد المغني

وشارك الفنان محمود عبد المغني في الموسم الرمضاني 2022 في المسلسل العائدون، ويدور المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

ويعد العمل من بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدى – جوهر.

محمود عبد المغني في كلام الناس

ومن الجدير بالذكر، أن حل الفنان محمود عبد المغني ضيف في برنامج كلام الناس الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر، وتحدث عن زوجته الذي دائما يتطرق بالحديث عنها في أي برنامج تليفزيوني له.

وقال عبد المغني كاشفا كواليس تعارفة بزوجته: “روحت السيدة زينب وقولت يارب جوزني واختارلي انا اخترت كتير ومفيش تصيب وفي ايام شوفت مي ارتاحت جدا وكان فيه انشكاح حصل وروحت قولت لماما وراحت امي وارتاحت”.

وتابع: “كنت في برنامج وبتكلم وقالت لباباها انا هتجوزه، وفي اسبوع اتجوزنا، قعدنا 12 سنة ايجار جديد وبحشي معاها كوسة ويتنجان وهنعمل برنامج أكلة حرشة”.

وتحدث محمود عبد المغني خلال لقائه مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس عن مشهد أنا يارب في فيلم صاحب المقام، فقال: “كنت في ذهول المشهد فضل في تريند كتير، هي كانت حالة صعبة جدا بتمر بالناس بمراحل مختلفة، في ناس كتير حاسة انها بعيدة وأما تقوللها تعالي نروح بتقول انها مكسوفة هتروح تعمل اي، لذلك المشهد مس ناس كتير”.

وتابع حديثه عن المشهد، قائلا: “أما قابلت شاب قالي انه كان بعيد عن ربنا وكنت واصل لحته صعبة، المشهد دا رجعني تاني شوفته وتأثرت بيه، ووقتها أنا اتبسط أوي”.