أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يشارك في جلسة افتراضية نظمتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:25 مساءً - شارك الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير محمد خليل، اليوم 12 مايو الجاري، في الجلسة الافتراضية التي نظمتها إدارة التعاون الفني في إفريقيا التابعة لوزارة الخارجية النيجيرية تحت عنوان "مشاورات إقليمية حول تغير المناخ والتحول نحو مصادر طاقة صديقة للبيئة".

أشار السفير محمد خليل في كلمته خلال الاجتماع إلى اهتمام مصر البالغ بموضوعات البيئة، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وما يمثله المؤتمر من منبر للاستماع بعناية إلى الشواغل الإفريقية في هذا الصدد، وضمان إيلاء الاعتبار الواجب للأولويات الإفريقية في مجال تغير المناخ، وتحقيق التقدم الذى يتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية في جميع أنحاء القارة التي تعاني أكثر من أي قارة أخرى من آثار تغير المناخ.

كما استعرض الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الجهود التي تقوم بها الوكالة والمرتبطة بموضوعات البيئة والمناخ ودعم الدول الإفريقية في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وأبرزها تنظيم دورات تدريبية في مجال الطاقة المتجددة، وإدارة موارد المياه، ومواجهة الكوارث الطبيعية، فضلاً عن القيام بعدة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية تتضمن إقامة محطات التنبؤ بالأمطار و سدود لحجز مياه الأمطار ومشروعات لتوليد الطاقة الشمسية.