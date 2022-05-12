السفير المصري في بروكسل يترأس وفد مصر المُشارك في اجتماع لجنة الاتصال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:25 مساءً - ترأس السفير د. بدر عبد العاطي الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة الاتصال الدولية AHLC المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وهو الاجتماع الذي استضافته بروكسل على مدار يومي ٩ و١٠ مايو برئاسة وزيرة خارجية النرويج "أنيكين هويتفيلد" ومشاركة الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" ورئيس الوزراء الفلسطيني "محمد أشتية" إلى جانب كبار المسئولين الأوروبيين والأمريكيين.

أبزر عبد العاطي في بيانه خلال الاجتماع الأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية ستظل لُب الصراع في المنطقة. كما شدد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى رفض مصر الكامل وإدانتها لكافة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية وعلى رأسها سياسة الاستيطان والاستخدام المفرط للقوة ومحاولات تغيير الوضع القائم في المواقع الدينية المقدسة في منطقة الحرم الشريف.

استعرض عبد العاطي خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتثبيت التهدئة، فضلاً عن قيام مصر بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان القطاع، وبما يدعم جهود التنمية والإصلاح.