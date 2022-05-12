جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف أهم تفاصيل التشغيل التجريبى للجزء الأول من المرحلة الثالثة والتى تشمل 4 محطات وهى «ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات». ومن المقرر أن يجرى تشغيل القطارات دون ركاب قبل نهاية مايو والافتتاح الرسمى منتصف يوليو، ويتقاطع الجزء الأول للمشروع مع الخط الأول للمترو من خلال محطة ناصر (الإسعاف) فيما يمتد الجزء الثانى من الكيت كيت وحتى الخط الرابع عند محور روض الفرج والجزء الثالث من الكيت كات وحتى الخط الثانى عند جامعة القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مترو أنفاق العتبة ـ الكيت كات.. أول التقاء للخط الثالث مع الأول (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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