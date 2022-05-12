عاجل- بسبب السيستم.. التعليم تحتسب درجة اللغة العربية كاملة لـ ثانية ثانوى

وذلك من إجمالى عدد 582 ألفاً و852 طالباً وطالبة تقدموا للامتحان، بنسبة 84%، مشيرة إلى عدم تمكن 92 ألفاً و718 طالباً وطالبة من أداء الامتحان.
وبحسب بيان صحفى، حققت الوزارة فى الأمر وتبين حدوث تأخير فى استجابة قواعد البيانات الرئيسية وذلك لحدوث العديد من التعديلات فى بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتى تمت فى نفس التوقيت مما تسبب فى تعطل وصول الامتحانات الى خوادم المدارس، وقد تم التحقيق مع المسؤول عن هذا الخطأ الفنى والتعامل الفورى فنياً عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.
وأكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكترونى درجة الامتحان الإلكترونى الكاملة لمادة اللغة العربية، وقد تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفنى فى الامتحانات القادمة بإذن الله.
وانطلقت اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، للصف الثاني الثانوي، بمادة اللغة العربية، التي أدوها ورقياً بنسبة 30% للأسئلة المقالية، وإلكترونياً بنسبة 70% لأسئلة الاختيار من متعدد.
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