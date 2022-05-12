جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ملخص أنشطة الهيئة فى مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى نهاية أبريل 2022.





وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ 188 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ175 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها 122 الف و250 حيوان، لافتا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية فى كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها. وأوضح محمود، أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لـ57 ألف و563 رأس حيوان، فضلا عن تجريع 49 ألف و555 رأس حيوان لمكافحة الطفيليات الداخلية، كذلك تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية لـ10 ألاف و867 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لـ424 حيوانات، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لـ3841 رأس حيوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: إطلاق 188 قافلة بيطرية مجانية خلال 4 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.