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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697276/الآن-رابط-الاستعلام-عن-التأشيرة-برقم-الجواز-2022

تزايد البحث من قبل الراغبين في السفر عن الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 2022، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي توفرها وزارات الخارجية والسفارات، تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا لعاملي الوقت والجهد.

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الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 2022

ووفرت مصلحة الجوازات والهجرة المصرية بوابة إلكترونية "بوابة الحكومة المصرية" وذلك من أجل الاستعلام عن تأشيرة السفر، سواء للأجانب الراغبين في القدوم إلى مصر، أو للمقيمين في مصر والذين يريدون المغادرة.

ويمكن لمن يريد الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 2022، الدخول إلى "بوابة الحكومة المصرية، وذلك من خلال رابط البوابة (للدخول إلى بوابة الحكومة المصرية اضغط هنا).

بمجرد الضغط على رابط بوابة الحكومة المصرية، يطلب منك أولا تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، أو اشتراك جديد.

خطوات الطلب والاستعلام عن التأشيرة 2022

بعدها يمكن الاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز 2022 أو بقية الخدمات التي تقدمها البوابة. وللاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز تتبع الخطوات المحددة، والتي نستعرضها فيما يلي:

أولا: الضغط على طلب التأشيرة ثانيًا: تقوم بملأ ملف يطلبه منك، يحتوي على البيانات التالية: - رقم الطلب - الاسم ثلاثيا الجنسية- الجنسية الأصلية- جهة وتاريخ الميلاد - المهنة- الديانة – الحالة الاجتماعية - رقم الجواز أو الوثيقة- جهة وتاريخ الإصدار- تاريخ انتهاء الصلاحية

منصة إنجاز 2022

أما بالنسبة للراغبين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، فقد منصة إلكترونية للاستعلام عن التأشيرة برقم الجوازن فيتم إتباع الخطوات التالية.

ويمكن للراغبين بالاستفادة من الخدمة الدخول على منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية "إنجاز" وكتابة رقم الجواز وتحديد الجنسية الحالية التي يملكها الشخص، وبعدها يتم اختيار نوع التأشيرة.

كما تطلب منك منصة إنجاز تحديد جهة القدوم، ثم آخر هطوة تقوم بالضغط على أيقونة خيارات إجراءات البحث، لتظهر لك البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

وتقدم منصة إنجاز مجموعة من الخدمات المهمة إلكترونيًا، ومنها" وكالة حجز، طلب تصديق وثائق، إضافة طلب تصديق عقد تأسيس، طلب تسجيل وكالة إلكترونية، حجز موعد جديد، ، البحث عن الطلبات المقدمة بالفعل من خلال إدخال رقم الهوية أو الإقامة، من خلال رقم الطلب المراد البحث عنه".