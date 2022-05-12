انت الان تتابع تفاصيل خبر «الأوقاف» تقرر تغيير خطبة الجمعة لتصبح عن «التكاتف خلف القوات المسلحة» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697303/الأوقاف-تقرر-تغيير-خطبة-الجمعة-لتصبح-عن-التكاتف-خلف-القوات-المسلحة

أصدرت وزارة الأوقاف، منذ قليل، قرارًا للأئمة بتغيير خطبة الجمعة غدًا 13 مايو.

دوت الخليج

الأوقاف تقرر تغيير خطبة الجمعة

وتقرر أن تكون خطبة الجمعة غدًا 13 مايو، عن ضرورة التكاتف خلف قواتنا المسلحة الباسلة في جهودها وتضحياتها في مواجهة عناصر الإرهاب والشر.

وأضافت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «إن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو جريمة شرعية وخيانة وطنية، وأن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو عين الجهاد الشرعي».

وتابعت: «علينا جميعًا العمل معًا لصالح وطننا، يدٌ تعمل وتصنع وتتقن، وأخرى تحمي وتحرس يدًا بيد».

استشهاد ضابطين و14 جندي

وكان المتحدث العسكري، صرّح باستشهاد ضابط و10 جنود وإصابة آخرين، إثر هجوم إرهابي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء.

كما صرّح أمس الأربعاء، باستشهاد ضابط آخر و 4جنود أثناء توجيه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية شمال سيناء، حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية، نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية.

كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادي عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل (7) عناصر تكفيرية.

وأكدت القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.