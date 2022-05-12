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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697302/نقل-النواب-تناقش-ربط-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-للهيئة-العامة-لموانئ-البحر-الأحمرصور

استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

دوت الخليج

نقل النواب تناقش ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر..صور

حيث تناقش اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما يخص:-

- الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر.

- الهيئة العامة لميناء دمياط..

وكانت قد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي مشروع موازنة الهيئة العامة لسكك حديد مصر للسنه المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بإجمالي ٤٣٥٨٤١٢٥٠٠٠.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لهيئة السكة الحديد لمواجهة الأعباء الضرورية فيما يخص التزامتها والتي تقدر بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

حيث استعرض هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة العامة لسكك الحديد للشئون المالية موازنة الهيئة وبنود التكاليف والمصروفات والأرباح والخسائر لهيئة السكة الحديد للسنه المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد من الملفات الوطنية ويعد من أهم الملفات لدي لجنة النقل والمواصلات، مؤكدا أن هيئة السكة الحديد في مصر تعد ثاني أقدم سكة حديد في العالم والأولي في الشرق الأوسط ولكن طالتها يد الإهمال لسنوات عديدة.

وأضاف النائب علاء عابد، أننا خلال السنوات الأخيرة شهدنا تطورات في مرفق هيئة السكة الحديد لم تشهده من قبل، لافتا إلي أن هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم شريحة هامه من الشعب المصري، لافتا ان القيادة السياسيه المصرية حريصة دائما علي توفير حياة افضل للمواطن المصري وتوفير وسائل مواصلات تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.