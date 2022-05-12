انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد عمل مكاتب البريد بجميع فروع الجمهورية 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697227/مواعيد-عمل-مكاتب-البريد-بجميع-فروع-الجمهورية-2022

مواعيد عمل مكاتب البريد.. يعتبر البريد المصري من أكثر المصالح التي تقدم خدمات متنوعة تهم المواطنين من جميع الفئات، حيث تتعدد خدماتها بشكل كبير ومنها خدمات الدفع الإلكتروني وفتح حساب جاري دون عائد، فضلًا عنالخدمات التي يقدمها لأصحاب المعاشات وغيرها.

دوت الخليج

ونتيجة لها التنوع الذي تشهده خدمات هيئة البريد المصري، تشهد مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تقدر بـ 200، وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة القومية للبريد المصري، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، لذلك بدأوا في البحث عن مواعيد عمل مكاتب البريد.

وحرصًا منا على تقديم خدمات تهم المواطنين، حرص موقع دوت الخليج على نشر مواعيد عمل مكاتب البريد، خلال الأسبوع.

مواعيد عمل مكاتب البريد 2022

وتبدأ مواعيد عمل مكاتب البريد، بداية من يوم الأحد من كل أسبوع، إلى يوم الخميس، مع توقف خدمات مكاتب البريد المصري يومي الجمعة والسبت كونها عطلات أسبوعية.

وتفتح مكاتب البريد أبوابها وخدماتها أمام المواطنين بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

خدمات البريد المصري 2022

وكما ذكرنا، بأن خدمات البريد المصري متنوعة وتلبي معظم احتياجات المواطنين، نرصد – إجمالا – تلك الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد المصري:

- خدمات الدفع الإلكتروني، وتكون عن طريق إصدار بطاقات دفع إلكترونية مثل بطاقات (ATM) وبطاقات الفيزا.

ويمكن للمستفيد من تلك الخدمة الحصول على العديد من المزايا، ومن بينها:

1 – إمكانية فتح حساب جاري بدون عائد. 2 – إمكانية حساب التوفير الذكي.

3 – الاستفادة من خدمات تحويل المعاشات والمرتبات.

ليست هذه الخدمات فقط التي تقدمها مكاتب هيئة البريد المصري، حيث تقدم مكاتب البريد خدمة الأحوال المدنية، فيمكن من خلالها يتم طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية، والمتمثلة فيما يلي:

- بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي

كما تقدم مكاتب البريد الخدمات المالية للمواطنين مثل صرف المعاشات ودفاتر التوفير وكذلك صرف منح العمالة غير المنتظمة، والتي تقوم الحكومة بصرفها.

وأتاحت خدمات البريد المصري إمكانية إرسال الطرود عند طريق مكاتبها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، واللتي تقدر كما ذكرنا بـ 200 فرع، على أن تتولى تلك المكاتب مهمة توصيله.