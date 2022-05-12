انت الان تتابع تفاصيل خبر «شكري» يشارك في الاجتماع الوزاري المنعقد برئاسة مصرية بريطانية بالدنمارك لتنفيذ تعهدات المناخ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697298/شكري-يشارك-في-الاجتماع-الوزاري-المنعقد-برئاسة-مصرية-بريطانية بالدنمارك-لتنفيذ-تعهدات-المناخ

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة، بحضور وزير الدولة البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة ٢٦ للمؤتمر، ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي "دان يورجنسن"، فضلاً عن "باتريشيا اسبينوزا" السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والعديد من وزراء ومسئولي الدول الأعضاء بالاتفاقية وممثلين عن المجتمع المدني.

دوت الخليج

تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بخفض الانبعاثات

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجي، أن الوزي في كملته التي ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية، على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولي، من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، إلى جانب التعهدات الأخرى التي تم الاعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة في جلاسجو العام الماضي.

الوفاء بتعهدات المناخ على رأس أولويات الرئاسة المصرية

وأشار المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات المناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية، للدورة المقبلة للمؤتمر، وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات، وتحديد كيفية العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ.

مصر تستعد لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر المناخ

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بوزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي دان يورجنسن، ووزير الدولة البريطاني ألوك شارما، رئيس الدورة ٢٦ للمؤتمر، على هامش زيارته للدنمارك؛ مؤكدًا حرصه على التشاور مع كافة الأطراف المعنية؛ للاستماع لرؤاهم حول مختلف موضوعات المناخ، على نحو يسهم في خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات وشواغل مختلف الأطراف.