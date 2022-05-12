انت الان تتابع تفاصيل خبر شائعات الخطوبة تطارد ليلى أحمد زاهر للمرة الثانية.. ورد فعل غيرمتوقع منها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697296/شائعات-الخطوبة-تطارد-ليلى-أحمد-زاهر-للمرة-الثانية-ورد-فعل-غيرمتوقع-منها

أثارت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية كما تصدرت التريند بسبب أنباء خطوبتها من نجل فنان شهير.

دوت الخليج يكشف حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر

خطوبة ليلى أحمد زاهر

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن خطوبة الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وتعد هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها لشائعة الخطوبة.

وكانت المرة الأولى انتشرت أنباء عن خطوبتها بالفنان هشام جمال الذي يشاركها بطولة مسلسل “في بيتنا روبوت”، ولكن هذه المرة انتشرت شائعات خطوبتها بالفنان الشاب تيام قمر أو بنجل كمال أبو رية.

ولكن تجاهلت الفنانة ليلى زاهر الرد على هذه الشائعات ونفى مصدر مقرب من أسرتها أخبار خطوبتها وحرصت مؤخرًا على الاحتفال بفيلم والدها وشقيقتها الجديد وهو فيلم “فارس” المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 18 مايو الجاري.

ليلى زاهر ووالدها

ويشار أن فيلم “فارس” يعد أول بطولة مطلقة لوالدها وتشارك ابنته الفنانة ملك زاهر في بطولة الفيلم، بينما كان آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر مشاركتها ببطولة مسلسل “في بيتنا روبوت 2” الذي نافست به ضمن الموسم الرمضاني 2022.

ومن جانبه الفنان الشاب تيام مصطفى قمر علق على أبناء خطوبته من ليلى زاهر وقال إنها شائعات بسبب الصداقة التي تجمعه بملك وليلى بنات الفنان أحمد زاهر، وأضاف في لقاء تلفزيوني له: “بتطلع إشاعات عشان أنا وليلى صحاب، وهي وملك زي إخواتي الصغيرين، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة".

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وحققت ليلى زاهر وهشام جمال نجاحا كبيرًا بالجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي وشاركهما البطولة كلا من عمرو وهبة، طه دسوقي، شيماء سيف، دنيا ماهر وآخرين والعمل من تأليف أحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.

جدير بالذكر أن ليلى زاهر من مواليد 2003، بدأت مشوارها الفني عام 2008، بمشاركتها في الجزء الثاني من فيلم عمر وسلمى برفقة الفنان تامر حسني والفنانة مي عز الدين، ثم ابتعدت عن التمثيل حتى عام 2014.