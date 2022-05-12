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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697294/ﻣﺣﻣد-اﻟﺗرﻛﻲ-في-أﻣﺳﯾﺔ-اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ-اﻟﺳﻌودﯾﺔ-ﻓﻲ-ﺑﺎرﯾس-تحت-رعاية-ﻣﮭرﺟﺎن-اﻟﺑﺣر-اﻷﺣﻣر

دوت الخليج يرصد تفاصيل تواجد محمد التركي في أمسية السينما السعودية في باريس

محمد التركي أمسية السينما السعودية

من المقرر أن تقام احتفالية أمسية السينما السعودية ﻓﻲ ﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺑﺎرﯾس يوم 16 مايو وذلك في تمام اﻟﺳﺎﻋﺔ السابعة والﻧﺻف ﻣﺳﺎءً.

ويأتي الاحتفال ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﺳﯾﻧﯾوﯾﻔز، وﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟﺷرﯾك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺟﯾل 2030، وﺗﺿم أﻣﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﺳﻌودﯾﺔ مجموعة ﻣن اﻟﻌروض اﻷوﻟﻰ ﻷﻓﻼم ﻗﺻﯾرة وطوﯾﻠﺔ وبعدها تقام ﺟﻠﺳﺔ ﺣوارﯾﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب ھذه اﻷﻋﻣﺎل.

ومن ضمن الأعمال المقرر عرضها، اﻟﻔﯾﻠم اﻟﻘﺻﯾر ”اﻟدﻧﯾﺎ ﺣﻔﻠﺔ“ ﺑﺣﺿور ﻣﺧرﺟﮫ راﺋد اﻟﺳﻣﺎري، بجانب اﻟﻔﯾﻠم اﻟطوﯾل ”أﺑطﺎل“ ﻟﻠﻣﺧرج ﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻟﭭو وذلك في ﺣﺿور ﻧﺟم اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﺎن ﯾﺎﺳر اﻟﺳﻘﺎف.

محمد التركي رئيس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

وسيشارك في أمسية السينما السعودية، محمد التركي رئيس ﻣﮭرﺟﺎن اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ حيث قال بخصوص هذا الأمر: “اﻟﻣواھب اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻵن ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﺗﻘديم وﻋرض إﺑداﻋﺎﺗﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﺟﻣﺎھﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﯾﺳﻌدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﮭرﺟﺎن اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ أن ﻧﻘدم ﻟﮭم ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮫ ﻣن دﻋم ورﻋﺎﯾﺔ”.

وأضاف في تصريحات له: “إن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺎن ھذا اﻟﻌﺎم ﻟن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل ﻣﮭرﺟﺎن اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻘط، وإﻧﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواھب اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ رﺳم ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺻﻧﺎﻋﺗﻧﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔن واﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر”.

واستكمل كلامه: “وﻟﻌل أﻣﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ھﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟية ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ھذه اﻟﻣواھب وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ”.

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ويشار أن الأمسية تضم فيلم “أبطال” لﻟﻣﺧرج اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻟﭭو ويشارك في بطولته مجموعة ﻣن اﻟﻣواھب اﻟﺳﻌودﯾﺔ أبرزهم ﻓﺎطﻣﺔ اﻟﺑﻧوي، ﻋﻣر اﻟزھراﻧﻲ، وﺧﺎﻟد اﻟﺣرﺑﻲ، وﯾﺎﺳر اﻟﺳﻘﺎف، وغيرهم.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كان قد شهد اﻟﻌرض اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻷول لفيلم أبطال بدورته الافتتاحية التي أقيمت دﯾﺳﻣﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﮭرﺟﺎن اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ خلال الفترة من يوم 1 ديسمبر المقبل وحتى يوم 10 من الشهر نفسه في جدة بالمملكة العربية السعودية.