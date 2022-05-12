غدًا.. قطع المياه ببعض شوارع منطقة الدقي لمدة 6 ساعات

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697293/غدا-قطع-المياه-ببعض-شوارع-منطقة-الدقي-لمدة-6-ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة، غدًا الجمعة.

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أماكن انقطاع المياه

وأوضحت شركة المياه أن المناطق التي ستشهد انقطاع المياه هي: «شارع السلولي - شارع أمير الرفاعي - شارع رفاعة - شارع حسين واصف - شارع ثروت - شارع أبي إمامة - شارع ابن مروان»، لمدة 6 ساعات، من الساعة ١٢ ليل غدٍ الجمعة الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢٢، وحتى الساعة ٦ صباح بعد غدٍ السبت الموافق ١٤ /٥ / ٢٠٢٢.

تحويل مسارات بعض خطوط المياه

وأوضحت الشركة، أن سبب الانقطاع يرجع إلى القيام ببعض أعمال تحويل مسارات بعض خطوط مياه الري ومياه الشرب؛ لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.