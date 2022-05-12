فريق مسار اجباري يحيي حفلًا في ألمانيا بهذا الموعد

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697292/فريق-مسار-اجباري-يحيي-حفلا-في-ألمانيا-بهذا-الموعد

يستعد فريق مسار إجبارى، لإحياء حفل غنائيًا فى ألمانيا ضمن جولتهم فى أوروبا.

دوت الخليج يرصد موعد حفل مسار اجباري في ألمانيا.

وكتبت الصفحة الرسمية لمسار اجبارى: "لكل جمهور مسار إجباري في ألمانيا، جايين لكم ضمن جولتنا في أوروبا .. برلين ٠٣/٠٦/٢٠٢٢

أحدث أعمال مسار اجباري

من جانبه، أطلقت فرقة مسار إجبارى أجدد أعمالها الغنائية "نص الحاجات"، بشكل فيديو كليب مصور تمهيدا لصدور ألبومها الجديد. وتعد الأغنية أولى أغنيات ألبوم مسار إجبارى الرابع، والذى يحمل نفس اسم الأغنية "نص الحاجات"، وتستعد لإطلاق أغانيه فرادى، بواقع أغنية سنجل على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجارى، والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيرى وألحان هانى الدقاق وتوزيع الفرقة.

كلمات أغنية نص الحاجات

تمكنت أغنية نص الحاجات من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب الشهير، وتقول كلمات الأغنية:

مكتوب عليك نص الحاجات مكتوب عليك نص العما مكتوب عليك نص السكات نص العياط و الهمهمه مكتوب عليك ، نص انبساط ، متبقي من نص إترمى مكتوب عليك نص السما مالكش حق في كلها نص امتحان مالملزمه نص الحلول حتحلها

مكتوب عليك حبة حاجات ، حبة حاجات من ضمنها تبص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش ، كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عنك مره حاش ، نص اللي كان مغفلك ياما تهت ياما ،

و اتمنيت علامه و مشيت عكس عكاس و اتعشمت في ناس عايش بين وشوش ، عايز ناس ماجوش انصاص بحوّشها و بحوش لحالي ، بحالي انا اللي اتكفيت ، و انا اللي اكتفيت و رحت ياما و ياما جيت ، لفيت و بقيت انا الحاوي ، انا الغاوي ،

ده انا مخاوي انا الغاوي في عز النوّه أعوم و ياما وقعت ياما ، بس برجع تاني اقوم بص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات فتعيد حساب كل اللي الحاجات تلقى اللي فاتك كملك

وتعد الأغنية الجديدة أولى بشائر ألبوم مسار إجباري الرابع، والذي يحمل نفس اسم الأغنية "نص الحاجات"، وتستعد لإطلاق أغانيه فرادى بواقع أغنية سنجل على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجاري، والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة.