«الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة.. وفرص لسقوط أمطار

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697289/الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-المتوقعة-غدا-الجمعة-وفرص-لسقوط-أمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس حار نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تشهد البلاد طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سيكون هناك شبورة مائية يصاحبها نشاط للرياح وجو غائم جزيئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يزيد عليه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وتوقعت الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط، غدًا الجمعة، من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 32 19

- الأسكندرية 26 16

- طنطا 31 19

- دمنهور 29 17

- مرسى مطروح 23 16

- السلوم 23 16

- سيوة 29 15

- بور سعيد 24 18

- الزقازيق 32 19

- الإسماعيلية 32 18

- السويس 32 18

- رفح 24 16

- نوبيع 34 19

- كاترين 29 14

- شرم الشيخ 36 25

- الغردقة 35 24

- الفيوم 36 20

- المنيا 38 20

- أسيوط 40 22

- الأقصر 42 24

- أسوان 43 25

- الوادي الجديد 42 23

- حلايب 30 21

- شلاتين 36 22

-الزقازيق 32 19

- طابا 32 19

- إدفو 43 25

-أبو سمبل 42 24

- رأس سدر 33 19

-العريش 25 16

- مرسى علم 35 23