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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697287/رئيس-حزب-النور-يشيد-بيقظة-القوات-المسلحة-في-إحباط-محاولة-إرهابية-على-إحدى-الإرتكازات-الأمنية-بشمال-سيناء

أشاد الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، بيقظة أبطال القوات المسلحة، صباح أمس الحادى عشر من مايو، في صد وإحباط محاولة للهجوم على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

دوت الخليج

«رئيس حزب النور» يشيد بيقظة القوات المسلحة في إحباط محاولة إرهابية على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء

وأوضح "منصور"، أن مواجهة الأفكار المنحرفة والتكفيرية والصدامية التي اعتمدت على استخدام العنف وتكفير المجتمع، واستحلال الدماء والقتل، من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة عمومًا، والمجتمع المصري خصوصًا.

وتقدم رئيس حزب النور بخالص العزاء لأسر أبطال القوات المسلحة ضحايا هذه العمليات، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب للمصابين الشفاء العاجل.