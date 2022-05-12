حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل المداح

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - تحدث المخرج أحمد سمير فرج عن إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسل المداح بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني من العمل ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

دوت الخليج يكشف حقيقة تقديم مسلسل المداح الجزء الثالث

مسلسل المداح الجزء الثالث

كشف مخرج مسلسل المداح، أحمد سمير فرج عن حقيقة تقديم جزء ثالث من العمل من خلال برنامج ET بالعربي، موضحًا أن فريق العمل لم يستقر حتى الآن.

وأوضح المخرج أحمد سمير فرج أن ما يدور الآن مطالبات من الجمهور فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم جزء ثالث، مشيرًا إلى أنه متعلق بوجود فكرة جيدة أفضل من الجزء الثاني.

وقال: "لو لم توجد فكرة جيدة فلن يتم تقديم جزء ثالث من المسلسل"، وبذلك حسم الأمر، ويضم مسلسل المداح - أسطورة الوادي في بطولته بجانب حمادة هلال كلا من أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان.

مسلسل المداح 2

بالإضافة إلى كمال أبورية، عفاف رشاد، هلا السعيد، ولاء الشريف، حنان سليمان، بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد بدير، والعمل من تأليف ووليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.

ومن جانبه كان الفنان حمادة هلال قد كشف وتحدث عن تفاصيل مشاركته في مسلسل المداح 2 قائلًا: “يخوف وفكرت في تقديمه منذ سنوات.. المداح مسلسل يخوف الممثل الذي يقدمه جدًا خصوصًا أنني مطرب لكنني دائمًا ما أبحث عن أفكار خارج الصندوق”.

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وأضاف في حوار تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو أديب: “وكنت أتمنى تقديم فكرة مسلسل المداح منذ ست سنوات لكن لم يحدث نصيب وقتها.. بعد نجاح مسلسل ولي العهد كنت أتمنى تقديم فكرة مسلسل المداح لكن لم أستطع تقديمها في وقتها، حتى قدمت الجزءين الأول والثاني من المداح، ووفقنا الله في النجاح والصدى الكبير الذي حققه المسلسل بجزءيه”.

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