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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697281/محافظ-قنا-ومدير-الأمن-يشهدان-مراسم-القرعة-العلنية-لوزارة-الداخلية-لآداء-فريضة-الحج

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، واللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اليوم الخميس ، مراسم قرعة الحج العلنية التي تشرف عليها وزارة الداخلية بمقر الصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى ، بحضور الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور احمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ ، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية، وعدد من المتقدمين للقرعة وأسرهم .

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وقال محافظ قنا، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 444 مواطن ومواطنة ، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 51 تأشيرة حج ، مؤكدا أنه تم إجراء القرعة وفقا للمنظومة الإلكترونية لوزارة الداخلية بشفافية تامة، وبحضور عدد من المتقدمين ، كما تم اختيار عدد من المتقدمين في القرعة الإحتياطية لآداء فريضة الحج حال تعذر سفر احد الفائزين الأساسيين .

الأمن الفائزين متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذا العام

وفى الختام هنأ محافظ قنا ومدير الأمن الفائزين متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذا العام، مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها ومتمنين للجميع حجًا مبرورًا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.