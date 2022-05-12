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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697278/العامري-فاروق-يزور-اتحاد-الكرة-الجزائري-ويهدي-رئيس-الاتحاد-درع-وعلم-الأهلي

حرص العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالجزائر، زار اليوم الخميس، مقر اتحاد الكرة الجزائري، والتقي عمارة شرف الدين، رئيس الاتحاد، في حضور السفير المصري بالجزائر، الدكتور مختار وريدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما نقل رئيس بعثة الأهلي بالجزائررسالة تقدير واحترام من محمود الخطيب، رئيس النادي، لرئيس الاتحاد وكافة أعضائه، وللشعب الجزائري الذي تربطه علاقات وطيدة مع الشعب المصري.

حيث رافق العامري فاروق خلال الزيارة الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة.

وقام العامري فاروق بإهداء رئيس اتحاد الكرة الجزائري درع وعلم الأهلي، وقميص النادي على هامش الزيارة، فيما قام عمارة شرف الدين بإهداء العامري فاروق درع الاتحاد وقميص المنتخب الجزائري.

كما أهدى رئيس اتحاد الكرة الجزائري، سفير مصر بالجزائر درع الاتحاد وقميص المنتخب الجزائري.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

حصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.