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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /697277/محافظ-قنا-يكرم-عدد-من-أفراد-الحماية-المدنية-لتميزهم-وتفانيهم-فى-العمل

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عدد من قوة إدارة الحماية المدنية بقنا وذلك لتعاونهم وسرعة استجابتهم في التعامل باقتدار مع حادثة اندلاع حريق في المعهد الدينى بجوار سيدى عبد الرحيم القنائى خلال شهر رمضان المبارك ، مشيدا بحسن تصرف الضباط والأفراد وسرعة استجابتهم، وتعاملهم باحترافية مع الواقعة.

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وقال محافظ قنا، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق إيماناً بدورهم الإنساني والوطني العظيم في خدمة أهالي قنا، مشيدا بدور رجال الحماية المدنية وتواجدهم في كافة الأحداث وتعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فضلاً عن سرعة الاستجابة للبلاغات، والانتقال الفوري لأماكنها، والتعامل معها.

تطوير منظومة الحماية المدنية

كما أكد على دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية لتكون قوية متطورة دائماً، سواء من مهمات وسيارات إطفاء ومنشآت وغيرها.