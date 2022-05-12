النقل العام بالقاهرة: انتهاء عمل الأتوبيسات بالسولار خلال 6 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 03:28 مساءً - قال اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إنه يتم تنفيذ بروتوكول لتعديل 1962 أتوبيساً يخص هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وخلال 6 سنوات سيتم الانتهاء من التحويل الشامل لجميع الأتوبيسات، والذى يوفر للهيئة سنويا 26 مليون جنيه تباعا.

وأكد مصطفى، أن البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بغرض تحقيق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال إستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أنه خلال العامين الماضيين تم بيع خردة من الهيئة بقيمة 150 مليون جنيه، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ويتم توجيه هذه الإيرادات لشراء اتوبيسات جديدة ودعم الهيئة بكل ما هو يساهم فى جودة الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والمخصص لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية ، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي2223 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة ، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.