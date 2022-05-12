الحرارة 44 ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف لـ«دوت الخليج» طقس الأسبوع المقبل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية إذ تسود أجواء ربيعية على أغلب المناطق بالجمهورية.





وأضافت شاكر فى لقائها مع "دوت الخليج" أن الجو يكون حار أثناء ساعات النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون على جنوب الصعيد شديد الحرارة، لافتة إلى أن السواحل الشمالية تعد من أفضل المناطق فى درجة الحرارة خلال ساعات النهار حتى الآن.

وبالنسبة لساعات الليل ما زال الطقس ما بين مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد، ولطيف على محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إيمان شاكر إلى أنه بداية من اليوم الخميس تشهد بعض المناطق غطاء سحابى وخصوصا المناطق الشمالية (مطروح والإسكندرية) وبعض محافظات الوجه البحرى، الأمر الذى يؤدى إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة تؤثر بشكل بسيط على السلوم وسيوة ومطروح.



وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط رياح على مدار فترات اليوم وهو يعمل على تلطيف الطقس ودرجات الحرارة مع انخفاض رطوبة الجو، وهذا الأمر مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ونصحت المواطنين بضرورة متابعة نشرات الطقس للتعرف أولا بأول على الأحوال الجوية إذ ما زال فصل الربيع به العديد من التقلبات الجوية من حيث انخفاض وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل على جنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة إلى 44 درجة، وعلى شمال الصعيد تصل لـ40 درجة، أما المناطق الشمالية والقاهرة والوجه البحرى بعدية تماما عن التأثر بارتفاع درجات الحرارة إذ تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من 32 حتى 34 درجة، والسواحل الشمالية تمون من 26 إلى 27 درجة مئوية.