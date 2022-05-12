«ورقة المفاهيم».. وسيلة «التعليم» لمحاربة الغش فى الامتحانات

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى محاولة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة الحيل التى يتبعها طلاب المرحلة الثانوية للغش، وللحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب،

وبناءً على ذلك منعت طلاب الصفين الأول والثانى الذين يؤدون امتحاناتهم إلكترونياً، من اصطحاب الكتاب المدرسى إلى اللجان الامتحانية، كما وجهتهم بعدم محاولة تقسيم الشاشة للوصول إلى أى مصادر للمعرفة الرقمية تجنبا للخروج من الامتحان تلقائيا، لأن المنصة الإلكترونية للامتحان مصممة بشكل لا يسمح بهذا الإجراء.

كذلك منعت الوزارة طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان ورقيا، من اصطحاب أيا من الكتاب المدرسى أو "التابلت".

حيل للغش

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه منذ تطبيق نظام التقييم المعدل بالمرحلة الثانوية ابتداءً من العام الدراسى 2018 - 2019، والذى يستهدف قياس مدى اكتساب الطلاب مخرجات التعليم، وتنمية مهارات الفهم والتحليل والابتعاد عن الحفظ والتلقين والاسترجاع، قررت تنظيم الامتحانات بنظام Open book، الذى كان يسمح للطلاب اصطحاب الكتاب المدرسى إلى داخل اللجان الامتحانية، للوصول إلى التعريفات والنصوص والخرائط والقوانين المختلفة بالمواد الدراسية، والتى لم يعد مطلوب منهم حفظها.



هذا مع التذكير بأنه منذ العام 2018 - 2019، حيث تم تسليم الطلاب أجهزة "تابلت"، لم تعد الوزارة تطبع كتباً مدرسية للمرحلة الثانوية، وكان الطلاب يستخدمون طبعات قديمة من الكتب أو يطبعون الكتب الرقمية المتاحة على بنك المعرفة.

وأضاف أن الوزارة سمحت للطلاب أيضاً باستخدام جهاز "التابلت" للوصول لمصادر المعرفة الرقمية المختلفة، المتاحة على بنك المعرفة المصرى، لكنها فوجئت بالعديد من الطلاب يحتالون للغش فتارة يطبعون غلافاً للكتب المدرسية لكن الأوراق بداخله تتضمن ملازم الدروس الخصوصية، وتارة يدونون أسئلة متوقعة بإجاباتها على أوراق الكتب فى صورة ملاحظات، وتارة ثالثة يخترقون أجهزة "التابلت" للتواصل فيما بينهم أو مع معلمين، وهى كلها أساليب تقضى على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ورقة المفاهيم

ولهذا السبب لجأت الوزارة إلى "ورقة المفاهيم"، والتى قال عنها الوزير، إنها ترجمة لمصطلح أجنبى اسمه concept sheet، أو formula sheet، وهى مصدر ثرى للمعلومات، يحقق فلسفة نظام الـOpen book، الذى يعنى وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ، ولا يشترط أن تكون هذه المصادر كتاباً مدرسياً أو تابلت.

وأوضح أن ورقة المفاهيم ليست ورقة بمعنى الكلمة، وإنما كتيب يتضمن المفاهيم والخرائط والقوانين وماشابه، يتم إعداده عن طريق متخصصين فى كل المواد، ويغنى الطالب عن أى مصادر أخرى للمعرفة، لافتاً إلى أن يكون أكثر عمقاً بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوى عنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى. كل ما يحتاجه للإجابة عن الأسئلة.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن ورقة المفاهيم أو كتيب المفاهيم، يتم تسليمه للطلاب فى كل يوم مع ورقة أسئلة امتحان كل مادة، ويسلم الطالب هذه الورقة مع انتهاء الامتحان ولا يجوز له الاحتفاظ بها.



ولفت إلى أن الوزارة ستتيح كتيبات المفاهيم فى كل المواد لطلاب الصف الثالث الثانوى، إلكترونياً للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالى.

وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسى 2021 - 2022، للصف الأول الثانوى، أمس الأربعاء الموافق 11 مايو وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، كما انطلقت امتحانات الصف الثانى الثانوى اليوم الخميس 12 مايو وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوى "الثانوية العامة"، يوم الأحد الموافق 26 يونيو المقبل، وتستمر حتى الأحد الموافق 21 يوليو 2022.