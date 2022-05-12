طردها زوجها.. وزيرة التضامن تنقذ سيدة وأطفالها

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حيث طردها زوجها نتيجة خلافات أسرية بينهما، من المنزل هى وأطفالها، فى حين أنه ليس لديها مأوى آخر تسكن فيه مما قد يهدد أمنها وأسرتها.
وعلى الفور قام فريق التدخل السريع المركزى بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، لنقل السيدة وأطفالها إلى أحد مراكز استضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف، وذلك لتقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية لها ولأطفالها، ثم يتم رسم خطة تأمين اجتماعى واقتصادى لهم حتى يتمكنوا من العيش الآمن وكفالة جميع حقوقهم كأسرة.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها 9 مراكز لاستضافة وتأهيل النساء ضحايا العنف على مستوى الجمهورية، والهدف من هذه المراكز هو حماية النساء المعرضات والناجيات من العنف وحماية كيان الأسرة، بالإضافة إلى تأهيل النساء والأطفال للتعافى نفسيا واقتصاديا لإعادة دمجهم فى المجتمع حال اختيار الانفصال عن الأسرة أو المساهمة فى الاستشارات الأسرية للحفاظ على كيان الأسرة حال وجود فرص للتعايش الآمن وإعلاء المصلحة الفضلى للنساء وأطفالهن.
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