‏4990 طالبا فى «تانية ثانوى» ببورسعيد أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن 4990 طالبا وطالبة من إجمالى 5143 طالبا وطالبة من الطلاب المنتظمين المقيدين بالصف الثانى الثانوى العام ببورسعيد، ‏تمكنوا اليوم من أداء امتحان الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 إلكترونيا فى مادة اللغة العربية بالفترة الصباحية.‏





أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أن نسبة تمكن طلاب الصف الثانى الثانوى العام من أداء امتحان اللغة العربية ‏إلكترونيا فى الفترة الصباحية قد بلغت 97% على مستوى لجان المحافظة البالغ عددها 32 لجنة والتى تمثل 36 مدرسة بالتعليم الثانوى العام مع ‏تسجيل غياب 15 طالبا وطالبا.‏

وصرح وكيل الوزارة بأن 392 طالبا وطالبة من حالات الدمج وطلاب المنازل من أصل 401 طالب وطالبات قد أدوا الإمتحان فى مادة اللغة العربية ‏ورقيا بمقر لجانهم مع رصد غياب 9 طالبا وطالبة.‏

وأضاف أن 109 طلاب وطالبات بمدرسة أحميدان سليمان عامر الثانوية المشتركة يؤدون نفس الإمتحان الكترونيا بمدرسة شهداء يناير ‏بقرية أم خلف التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية بنسبة حضور 100% وذلك بالفترة المسائية.‏

وقال وكيل الوزارة إن أعمال امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 لطلاب الصف الثانى الثانوى العام تسير بشكل طبيعى دون ‏رصد أى مشكلات قد تعكر صفوها من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏

وأشار إلى طباعة وتوزيع كتيب المفاهيم الوارد من المركز القومى للامتحانات على جميع الطلاب بكل المدارس لافتا إلى أنه تم ‏تأمين كل اللجان من قبل مديرية أمن بورسعيد وأقسام الشرطة التابعة للمدارس.‏

جاء ذلك خلال تفقده طالبات الصف الثانى الثانوى العام بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات أثناء أدائهن امتحان نهاية الفصل الثانى من العام الدراسى ‏‏2021 – 2022 فى مادة اللغة العربية.‏