‏4990 طالبا فى «تانية ثانوى» ببورسعيد أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا

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أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أن نسبة تمكن طلاب الصف الثانى الثانوى العام من أداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا فى الفترة الصباحية قد بلغت 97% على مستوى لجان المحافظة البالغ عددها 32 لجنة والتى تمثل 36 مدرسة بالتعليم الثانوى العام مع تسجيل غياب 15 طالبا وطالبا.
وصرح وكيل الوزارة بأن 392 طالبا وطالبة من حالات الدمج وطلاب المنازل من أصل 401 طالب وطالبات قد أدوا الإمتحان فى مادة اللغة العربية ورقيا بمقر لجانهم مع رصد غياب 9 طالبا وطالبة.
وأضاف أن 109 طلاب وطالبات بمدرسة أحميدان سليمان عامر الثانوية المشتركة يؤدون نفس الإمتحان الكترونيا بمدرسة شهداء يناير بقرية أم خلف التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية بنسبة حضور 100% وذلك بالفترة المسائية.
وقال وكيل الوزارة إن أعمال امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 لطلاب الصف الثانى الثانوى العام تسير بشكل طبيعى دون رصد أى مشكلات قد تعكر صفوها من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.
وأشار إلى طباعة وتوزيع كتيب المفاهيم الوارد من المركز القومى للامتحانات على جميع الطلاب بكل المدارس لافتا إلى أنه تم تأمين كل اللجان من قبل مديرية أمن بورسعيد وأقسام الشرطة التابعة للمدارس.
جاء ذلك خلال تفقده طالبات الصف الثانى الثانوى العام بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات أثناء أدائهن امتحان نهاية الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 فى مادة اللغة العربية.
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