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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697242/متوفر-رابط-التسجيل-في-رواق-الأزهر-لتحفيظ-القرآن-للكبار-2022

أعلن الجامع الأزهر، فتح باب التقديم في رواق الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن للكبار بالعلوم العربية والشرعية، في جميع محافظات مصر؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي أتاحها لجميع الأعمار والفئات بالمجان بالكامل، حسب شروط التسجيل المعلنة من الأزهر الشريف.

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موعد التسجيل في رواق الأزهر الشريف 2022

ووضع الأزهر الشريف عدة شروط للالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ الكبار 2022، وتفاصيل الرواق بمختلف المحافظات، وخطوات التسجيل والبيانات المطلوبة من خلال رابط التسجيل، في المدة من 10 مايو وحتى 25 مايو 2022.

شروط التقديم في رواق الأزهر 2022

أعلن الجامع الأزهر عدة شروط يجب توافرها حتى يستطيع الراغبين في الالتحاق برواق الأزهر التسجيل به وهي:

- إتاحة المرحلة التمهيدية لجميع الراغبين في الالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ القرآن في جميع الأعمار والفئات على مستوى محافظات الجمهورية.

- إتاحة الالتحاق في المستوى الأول للمرحلة المتوسطة من رواق الأزهر للحاصلين على الإعدادية الأزهرية.

- إتاحة الالتحاق مباشرة بالمستوى الأول للمرحلة التخصصية من رواق تحفيظ القرآن للحاصلين على الثانوية الأزهرية.

رابط التسجيل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن

نشر الأزهر الشريف، خطوات التسجيل للراغبين في الالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ القرآن، والتي جاءت كالتالي:

- الذهاب إلى رابط رواق الأزهر للتسجيل من هنــــا

- ملء استمارة التقديم

- كتابة الاسم بالكامل، اسم المحافظة، ورقم الهاتف

- كتابة الرقم القومي

- ملء الخانة الخاصة بالقدر المحفوظ من القرآن الكريم

- تحديد المستوى الذي ترغب بالتسجيل فيه

القبول في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن

بعد التسجيل وملء البيانات في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار 2022، تقوم إدارة الرواق بالجامع الأزهر بمراجعة الطلبات المقدمة والمستوفاه للشروط، وتسكين كل طالب بالمرحلة المناسبة له، مع مراعاة رغبة الدارس وفق الضوابط والشروط المعلنة.

اختيار المرشحين للعمل برواق الأزهر

أعلن الجامع الأزهر عن انعقاد اختبارات للمرشحين للعمل برواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار على مستوى المحافظة، والتي تجري وفق مرحلتين

- اختبارات في إجادة الحاسب الآلي

- اختبارات شخصية وعلمية من خلال نخبة من أساتئة جامعة الأزهر لاختيار الشخص الأمثل.

رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للأطفال بالمجان

وكان الأزهر الشريف، أعلن في وقت سابق، عن فتح باب الالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ القرآن للأطفال بداية من 5 سنوات وحتى 13 سنة، وفق عدد من الشروط والضوابط.

شروط التحاق الطفل برواق الأزهر لتحفيظ القرآن

- إجراء اختبارات للطفل عند التقديم لتحديد المستوى المناسب له

- تسكين الطفل في المستوى المناسب له

- التزام الطفل بالحضور لرواق تحفيظ القرآن بنسبة لا تقل عن 80 %

- ألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 13 سنة

- ضرورة الالتزام بقواعد التقييم والاختبارات والتي تتمثل في: «اختبار شهري - اختبار نهاية المستوى- اختبار نهاية البرنامج»

- للانتقال للمستوى الثاني، يجب على الطفل اجتياز الاختبار المعد لذلك.