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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697285/طارق-رضوان--الاستراتيجية-الوطنية-تضمنت-اجراءات-تعزز-الحقوق-السياسية-جنبا-الي-جنب-مع-المدنية

على هامش لقائه مع كبار مسئولي حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية..

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زيارة الوفد البرلماني لبروكسل، تأتي في اطار تطلع الجانب المصري لاستمرار الحوار و تبادل الرؤي بين البرلمان المصري والبلجيكي علي النحو الذي يتماشي مع الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية البلجيكية في اعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي بروكسل في فبراير الماضي.

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طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية تضمنت اجراءات لتعزيز الحقوق السياسية جنبا الي جنب مع المدنية

وأوضح رضوان التطورات الايجابية في ملف حقوق الانسان، حيث اشار الي ان الاستراتيجية الوطنية تضمنت اجراءات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنبا الي جنب الحقوق السياسية والمدنية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني المصري الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبروكسل، مع كبار مسئولي لجنة حقوق الانسان بمقر وزارة الخارجية البلجيكية بالأمس، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، وبعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات المصرية البلجيكية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبرلمانية. وقد استعرض الوفد خلال اللقاء التطورات التي تشهدها مصر في ملف حقوق الانسان.

كما استعرض النائب محمد عبد العزيز اسلوب عمل لجنة العفو الرئاسي كما تطرق الي الدور الرقابي للبرلمان علي السلطة التنفيذية لضمان وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حيز التفيذ.

تناولت النائبة نانسي مهني التطورات الخاصة بتمكين المراة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فضلا عن القاء الضوء علي الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية علي صعيد تنفيذ قانون دور العبادة حيز التنفيذ.

تطرق النائب محمود عصام الي المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال القاء الضوء علي المباردات المختلفة مثل حياة كريمة وبشائر الخير.