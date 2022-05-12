نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر..وتطالب بضرورة الاهتمام ببنود العقود المبرمة

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697283/نقل-النواب-توافق-علي-موازنة-الهيئة-العامة-لموانيء-البحر-الأحمروتطالب-بضرورة-الاهتمام-ببنود-العقود-المبرمة

استكملت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما مشروع موازنه الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر .

دوت الخليج

نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر

حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات علي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر عن العام المالى 2022 /2023 باجمالي ٤٩٣٨٦٠٠٠٠٠جنيه.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: أننا نخسر كثير في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد، وحيث أن العقد هو شريعة المتعاقدين فبالتالي لابد أن يكون هناك اهتمام ببنود العقود، ولا ناخذ بحسن النوايا، حيث أننا بندفع كتير بسبب الخلل في بنود العقود لان الشرط الجزائي بيكون بمقدار قيمة التعاقد مرة ونص، ونلجا للتحكيم الدولي وننفق الكثير عليها.

وأضاف عابد ، أن أهم ملاحظات اللجنة من الناحية التشريعية والرقابة، نؤكد علي ان اللجنه تدعم هيئة مواني البحر الأحمر ، مؤكدا ملاحظات اللجنة جاءت نتيجة حرص اللجنة علي المال العام للدوله ، مطالبا بضرورة نتلافي المشاكل السابقة، في بنود العقود .

حضر الاجتماع، اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، ياسر عبد الوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أحمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وحسام حسن مدير التكاليف بالهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، هناء ثروت مهندس اول بوزارة التخطيط، تامر مرزوق ممثل وزارة المالية، وهايدي مجدي وزارة المالية.