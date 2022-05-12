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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697280/رئيسة-الحكومة-التونسية-تستقبل-رئيس-الوزراء-بمطار-تونس-قرطاج

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية، السيدة نجلاء بودن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار تونس قرطاج بالعاصمة التونسية، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم الخميس.

دوت الخليج

رئيس الوزارء المصري يصل تونس

ووصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تونس؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى ١٢ و١٣ مايو الجاري.

وكان في استقباله رفقة رئيسة الحكومة التونسية، السفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبها رحبت السيدة نجلاء بودن، برئيس الوزراء المصري، في أول زيارة يقوم بها إلى تونس، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التى توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

رئيس الوزراء يرأس الوفد المصري إلى تونس

وكان قد غادر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناع.